Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak maçı yorumlayan Veysel Sarı, "Maçın geneline baktığımızda daha üstün oynadık. Kontrol bizdeydi. Buraya kazanmaya gelmiştik. Yoğun bir fikstürden çıktık. Takım üstünde yorgunluk var. Direncimiz yüksek. Buradan galip ayrıldığımız için mutluyuz. Ligi ne kadar yukarı bitirirsek bizim için o kadar iyi. Kupada da hedefimiz final oynamak." dedi.

Galatasaray'da beklentilerin üzerinde kaldığının hatırlatılması üzerine itiraf gibi açıklamalar yapan Veysel Sarı, "Eskişehir'de çok iyi oynamıştım. Galatasaray'a geldiğimde o sıralar gençtim. Mental olarak baskıyı kaldıramadım. Özgüvenin olması gerekiyor. O kuvveti kendimde göremedim. Burada uzun süredir takım arkadaşlarımla birlikte oynuyorum. Kafa olarak rahatım. Oynadığım oyundan keyif alıyorum. Her hafta üstüne koyarak gidiyorum." ifadelerini kullandı.