Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hugo Rodallega’nın oyundan çıkarken kendisine verdiği tepkiyi yorumladı. Rodallega ile maçın ardından konuştuklarını söyleyen Yanal, “Oyuncular oyundan alınınca elbette üzülüyorlar ama bunun için mesaj verme yeri saha değil. Maç bitsin dışarıda konuşuruz. Rodallega sahada istediğim şeyleri yapmıyordu. Onun için oyundan aldım. Bir daha böyle şeylerin yaşanmayacağını düşünüyorum” dedi. Yanal maç hakkında yise takımın eksikleri olduğunu itiraf etti. İç sahada riskler alarak, baskılı oynamanın oldukça güç olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Biz bu konuda donanımlı bir takım değiliz. Bu tür sonuçlar bize önümüzde yapmamız gereken planın ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.



İLK KEZ 2 GOL

Maçı Lawal’dı

Kayserispor’un Nijeryalı ön liberosu Raheem Lawal, Türkiye kariyerinde ilk defa bir maçta 2 gol attı. Trabzon’a karşı 5’inci maçında da (4G, 1 B) mağlubiyet görmeyen Lawal, toplamda 4 gole ulaştı. Bu arada Kayseri’de Erkam Kaş gördüğü sarı kart sebebiyle Alanya maçında cezalı duruma düştü.



ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Şahan durmuyor

Trabzonspor’un devre arasında Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan, yeni takımına katkı vermeye devam etti. Kayserispor maçında da asist yaptı ve sekizinci gole etki etti (1 gol, 7 asist). 14. maçına çıkan Olcay Şahan’ın bordo-mavili forma altındaki tek golü Osmanlıspor’a karşı.



GOLCÜ STOPER

Uğur gibisi yok

Trabzonspor kaybetti ama dikkat çekici istatistiklere sahip bir isim vardı: Uğur Demirok. Başarılı savunmacı penaltı atışında topun başına geçti ve ağları havalandırdı. Uğur, bu sezon 6 gol 1 asiste imzasını atıp en fazla gol atan savunmacı oldu. Uğur gördüğü sarı kartla Adana maçında cezalı duruma düştü.