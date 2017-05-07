Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçeyi ağırlıyor. Futbolseverler bu akşamki maça kilitlendi. Peki dev mücadele de gilen taraf kim olacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti sizler için burada olacak. Beşiktaş Fener kaçk kaç? İşte BJK FB maçına dair merak ettikleriniz. 1 puan gerisine gelen Başakşehir’in nefesini ensesinde hisseden lider Kara Kartal, sabırsız oynuyor, stres yaşıyor ve özellikle iç saha maçları gollü geçiyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve derbilerin soğukkanlı takımı F. Bahçe, lig ikinciliği için “Kartal avına” çıkıyor. Hem de çok sakin ve sabırlı şekilde...



BEŞİKTAŞ CEPHESİ SABIRSIZ-STRESLİ

UĞUR AKTAN - Süper Lig’de bitime sayılı haftalar kala lider durumda bulunan Beşiktaş, sezonun en önemli ve kritik maçında Fenerbahçe’yi misafir edecek. En yakın takipçisi ile arasındaki fark 7’ye kadar çıkan ancak Başakşehir’in cuma akşamı kazanmasıyla bu 1’e inen siyah-beyazlılar, stres dolu bir 90 dakikaya çıkacak. Çünkü Başakşehir’in nefesi ensesinde ve rakip de kupada kendini eleyen ayrıca Arena’da ilk yenilgiyi yaşatan Kanarya. Lig bazlı değerlendirildiğinde, siyah-beyazlıların kalan maçlarına da bakıldığında önem ve puan derecesi en yüksek mücadele. Çünkü muhtemel bir galibiyet takipçi ile farkın korunmasının yanı sıra makasın da daraldığı haftada şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak Kartal’ı

Ki bu sezon Beşiktaş’ın iki farklı öne geçtiği iç saha maçlarında rahat bir maçı yok. Çünkü Kara Kartal taraftar gazıyla gücünü kontrollü kullanmak yerine saldırıyor ve hata da beraberinde golü yedirip bir anda takımı ve taraftarı strese sokabiliyor. Seyircisinin önünde olması tabii ki çok büyük avantaj ancak gerilim atmosferine ve rakibin tahriklerine de çabuk kapılan bir Beşiktaş olduğu için zorlu bir 90 dakika bekliyor Kara Kartalları. Şunu da vurgulayalalım; Beşiktaş’ın ligde iç sahada henüz gol atamadığı maç yok. Hepsinde ağları havalandırdı ve 2.5 üzerinde bir ortalama yakaladı.

FENERBAHÇE CEPHESİ SABIRLI-SAKİN

M.EMİN ULUÇ - Ve geçelim şampiyonluk yarışından erken kopan, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe’ye... Bu sezon zirvedeki takımlara karşı kafa tutan ancak alt sıralardakilere puan veren sarı-lacivertliler derbilerde bariz bir şekilde üstün. Oyun olarak değil belki ama psikolojik olarak avantajlı. Çok sakin ve sabırlı çıkıyor, sonuna kadar bekliyor ve bir şekilde golünü atıyor. Örnek mi? Uzatmalarda kazandığı Galatasaray maçı ve kupadaki Beşiktaş mücadelesi. Fenerbahçe adına maça final özelliği katan yönü, lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım anlamındaki değeri.

Umutlarını sürdüren sarı-lacivertliler kazandığı takdirde hem rakibine şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe vurmuş olacak hem de ikincilik umutlarını bitime 4 hafta kala koruyacak. Fenerbahçe’nin üstünlüğü daha önceki derbilere de yansımış durumda. Çünkü sarı-lacivertliler bu sezon derbi maçı kaybetmedi. Beşiktaş’la oynadığı son beş lig maçının dördünde kalesinde gol görmeyen Kanarya, bu sezon Galatasaray’ı iki maçta da mağlup ederken, Kartal ile Kadıköy’deki mücadele 0-0 berabere kalmıştı. O maçın ilginç özelliği 90 dakikada isabetli şutun olmamasıydı. Özetle Fenerbahçe eksikler olmasına rağmen derbiye hazır ve rahat durumda.



İkisi de sonu seviyor

Iki takımın gol anlamında en üretken olduğu dönemler son 15 dakikalar. Maçların 76 ile 90. dakikaları arasında Beşiktaş, 13 defa fileleri havalandırırken, Fenerbahçe 14 gol buldu. Kartal ilk yarılarda 25 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. İkinci yarılarda 33 attı, 17 yedi. Fenerbahçe ise 16 ile 45 arasında 26 gole imza attı.



VODAFONE ARENA’DA

255 milyon avroluk derbi

Beşiktaş 119 milyon avroluk, Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk bir değere sahip. Transfermarkt verilerine göre bu akşam Vodafone Arena’daki 255 milyon avroluk bir derbi sahnelenecek. Peki en pahalı isimler? Başı 12.5 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş’ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup çekerken onu Fenerbahçe’nin bonservisini almak için uğraş verdiği 12 milyon avroluk Jeremain Lens takip ediyor. Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Simon Kjaer’in değeri ise 11.5 milyon avro.



Ozzy ile 5 yıl daha

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. Derbinin hakemi Fırat Aydınus’un uzun bir aradan sonra maçlarını yöneteceğini belirten ve “Hakem şansı yanında olsun” diyen Orman, Oğuzhan Özyakup konusunda ise “Tam anlaşma sağlanamadı ama imza aşamasına gelindi. 5 yıl daha devam edeceğiz” diye konuştu.



Görüntülü analiz

Fenerbahçe derbi dersine görüntülü çalıştı. Sakatlıklar sebebiyle zorunlu olarak sağ bekte görev yapacak olan Ozan Tufan için karşısında oynayacağı Quaresma ve Babel’in özellikleri hakkında teknik heyet özel bir görüntülü analiz hazırladı. Rakiplerinin güçlü ve zayıf yanları detaylandırıldı.