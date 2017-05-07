Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle ve Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve Bjk Fb maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkı 1'e inen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında gol veya goller bularak mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Son haftalarda aldığı puanlarla yükselişe geçen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında Arena'dan galip ayrılmak istiyor. Bu zorlu, ''Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı anlatımı, Bjk Fb canlı skor kaç kaç?'' gibi merak ettiğiniz tüm detaylar bu haberde olacak. İşte Bjk Fb maçı ile ilgili tüm detaylar...

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE [CANLI ANLATIM]

M.Ö.Fenerbahçe'nin ilk 11'i (Beşiktaş): Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Robin van Persie

M.Ö.Beşiktaş'ın ilk 11'i (Fenerbahçe): Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

M.Ö.İki takım arasındaki son 10 maçta Beşiktaş 2, Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

M.Ö.Fenerbahçe, hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 47 maçta 26 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.

M.Ö.Beşiktaş, hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.

M.Ö.Fenerbahçe, 8 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan 3 takımdan biri. Ayrıca, 26 golle deplasmanda en fazla gol atan takım.

M.Ö.Beşiktaş, 19 maçla en fazla galibiyet alan takım. Ayrıca, 58 golle en fazla gol atan 2 takımından, 25 golle en az gol yiyen 2 takımından biri.

M.Ö.Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

M.Ö.Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı son 14 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

M.Ö. 41.903 kişi kapasiteli Beşiktaş Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

M.Ö.Ev sahibi takımda Dusko Tosic cezası, misafir takımda ise Fabiano Ribeiro, Şener Özbayraklı, Fernandao, Uygar Mert Zeybek sakatlıkları; Mehmet Topal cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler

M.Ö.Spor Toto Süper Lig 2016/2017 Sezonu 30. Hafta mücadelesinde, 64 puan 30 averaj ile lider durumda bulunan Beşiktaş, 56 puan 26 averaj ile 3. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Tuki’nin derbi tahmini

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin eden Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde de tahminde bulundu.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ SABIRSIZ-STRESLİ

Süper Lig’de bitime sayılı haftalar kala lider durumda bulunan Beşiktaş, sezonun en önemli ve kritik maçında Fenerbahçe’yi misafir edecek. En yakın takipçisi ile arasındaki fark 7’ye kadar çıkan ancak Başakşehir’in cuma akşamı kazanmasıyla bu 1’e inen siyah-beyazlılar, stres dolu bir 90 dakikaya çıkacak. Çünkü Başakşehir’in nefesi ensesinde ve rakip de kupada kendini eleyen ayrıca Arena’da ilk yenilgiyi yaşatan Kanarya. Lig bazlı değerlendirildiğinde, siyah-beyazlıların kalan maçlarına da bakıldığında önem ve puan derecesi en yüksek mücadele. Çünkü muhtemel bir galibiyet takipçi ile farkın korunmasının yanı sıra makasın da daraldığı haftada şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracak Kartal’ı...

Ki bu sezon Beşiktaş’ın iki farklı öne geçtiği iç saha maçlarında rahat bir maçı yok. Çünkü Kara Kartal taraftar gazıyla gücünü kontrollü kullanmak yerine saldırıyor ve hata da beraberinde golü yedirip bir anda takımı ve taraftarı strese sokabiliyor. Seyircisinin önünde olması tabii ki çok büyük avantaj ancak gerilim atmosferine ve rakibin tahriklerine de çabuk kapılan bir Beşiktaş olduğu için zorlu bir 90 dakika bekliyor Kara Kartalları. Şunu da vurgulayalalım; Beşiktaş’ın ligde iç sahada henüz gol atamadığı maç yok. Hepsinde ağları havalandırdı ve 2.5 üzerinde bir ortalama yakaladı.

FENERBAHÇE CEPHESİ SABIRLI-SAKİN

Ve geçelim şampiyonluk yarışından erken kopan, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyerek yoluna devam eden Fenerbahçe’ye... Bu sezon zirvedeki takımlara karşı kafa tutan ancak alt sıralardakilere puan veren sarı-lacivertliler derbilerde bariz bir şekilde üstün. Oyun olarak değil belki ama psikolojik olarak avantajlı. Çok sakin ve sabırlı çıkıyor, sonuna kadar bekliyor ve bir şekilde golünü atıyor. Örnek mi? Uzatmalarda kazandığı Galatasaray maçı ve kupadaki Beşiktaş mücadelesi. Fenerbahçe adına maça final özelliği katan yönü, lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım anlamındaki değeri.

Umutlarını sürdüren sarı-lacivertliler kazandığı takdirde hem rakibine şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe vurmuş olacak hem de ikincilik umutlarını bitime 4 hafta kala koruyacak. Fenerbahçe’nin üstünlüğü daha önceki derbilere de yansımış durumda. Çünkü sarı-lacivertliler bu sezon derbi maçı kaybetmedi. Beşiktaş’la oynadığı son beş lig maçının dördünde kalesinde gol görmeyen Kanarya, bu sezon Galatasaray’ı iki maçta da mağlup ederken, Kartal ile Kadıköy’deki mücadele 0-0 berabere kalmıştı. O maçın ilginç özelliği 90 dakikada isabetli şutun olmamasıydı. Özetle Fenerbahçe eksikler olmasına rağmen derbiye hazır ve rahat durumda.

VODAFONE ARENA’DA 255 MİLYON AVROLUK DERBİ

Beşiktaş 119 milyon avroluk, Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk bir değere sahip. Transfermarkt verilerine göre bu akşam Vodafone Arena’daki 255 milyon avroluk bir derbi sahnelenecek. Peki en pahalı isimler? Başı 12.5 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş’ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup çekerken onu Fenerbahçe’nin bonservisini almak için uğraş verdiği 12 milyon avroluk Jeremain Lens takip ediyor. Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Simon Kjaer’in değeri ise 11.5 milyon avro.

OZZY İLE 5 YIL DAHA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. Derbinin hakemi Fırat Aydınus’un uzun bir aradan sonra maçlarını yöneteceğini belirten ve “Hakem şansı yanında olsun” diyen Orman, Oğuzhan Özyakup konusunda ise “Tam anlaşma sağlanamadı ama imza aşamasına gelindi. 5 yıl daha devam edeceğiz” diye konuştu.