Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda son sıradaki Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Göztepe, Mersin İdmanyurdu 11 golün atıldığı maçta 6-5 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe'nin Mersin İdmanyurdu karşısındaki gollerini 15. dakikada ve 78. dakikada Umut, 36. dakikada Segbefia, 39. dakikada ve 42. dakikada Tayfur Bingöl, 82. dakikada Emre Aygün kaydetti.

Mersin İdmanyurdu'nun gollerii ise 53, 67 ve 72'de Abdulkadir Korkut, 64'te ve 90+2'de Tita attı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe TFF 1. Lig'de puanını 49'a çıkarırken, Mersin İdmanyurdu 25 puanla son sırada kaldı.

Mersin İdmanyurdu gelecek hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin, bandırmaspor'u yenememesi halinde bir alt lige düşecek. Göztepe ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.