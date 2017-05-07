Süper Lig’in kaderini belirleyecek olan derbi öncesinde Vodafone Arena’nın zemini dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde stadın çimlerini farklı şekilde kesti. Vodafone Arena’nın zeminindeki baklava desenli çizgiler dikkatlerden kaçmadı.