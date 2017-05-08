Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Bir yanda şampiyonluğun en büyük adayı lider Beşiktaş, diğer yanda büyük maçların kazananı, derbi canavarı Fenerbahçe. Başakşehir’in kazanmasıyla hırslanan iki takım... Kartal evindeki ilk ve tek yenilgiyi tattıran Fenerbahçe’den rövanşı alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, Kanarya Vodafone Arena’da ilk kazanan konuk olarak çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş Atiba’nın yokluğunu hissetmeden bildiğini oynuyor. Mehmet Topal’dan mahrum Fenerbahçe ise orta sahada eksik kalması bir yana Advocaat’ın bek tercihleriyle savunma zaafiyeti yaşıyor. Sol bekte İsmail “yol geçen hanını”, Şener’in yokluğunda sağ beke çekilen Hasan “sudan çıkmış balığı” oynuyordu. Bu şartlarda oyunu domine etmek Beşiktaş için hiç zor olmadı.

Son saniye şoku

16’da Oğuzhan’ın şık topuk pasını Aboubakar müsait pozisyonda auta şutladı. 30’da Adriano’nun ortasına Talisca jeneriklik bir yarım röveşata yaptı ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 43’te Talisca kaleyi bulan bir şut çekti, bu sefer de Volkan Demirel hata yapmadı. İlk yarı golsüz bitiyordu ki, 45+1’de Quaresma’nın altı pasa çevirdiği topa dokunan Aboubakar tabelayı değiştirdi: 1-0. İkinci yarıya Ozan-Salih değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe’de Hasan’ın sola geçmesiyle taşlar yerine oturmuş gibi göründü. Ancak sahadaki görüntü pek değişmedi. Talisca, Babel, Quaresma vurdu, Volkan Kurtardı. Önce Skrtel ardından Josef atıldı. Beşiktaş zafer şarkıları söylerken 9 kişilik Fener, Marcelo’nun ters vuruşuyla beraberliği yakaladı. Golün santrası olmadı: 1-1.