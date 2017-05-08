Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, sporu Türkiye’de toplumun bütün kesimlerine yayarken, dünyada da Türk bayrağını zirvelere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Everest Maratonu’nun Guiness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en yüksek maratonu olarak yer aldığını vurgulayan Bölükbaşı, maratonun uluslararası yüksek irtifa macera spor etkinliği olduğunu kaydetti.

BÖLÜKBAŞI: "İLK KEZ TÜRK BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIZ"

Şu ana kadar Evererst Maratonu’na Türkiye’den bir sporcunun katılmadığını vurgulayan Bölükbaşı, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu destekleriyle sunucu yazar Ece Vahapoğlu, Everest’te 21 kilometre yarı maraton koşacak. Everest Maratonu’nda şu ana kadar Türk Bayrağımız dalgalanmamış. Bu katılımla ilk kez Türk Bayrağımızı dalgalandıracağız” diye konuştu.

29 Mayıs 1953’te Everest’e çıkan ilk kişiler anısına 2003’den beri maratonun her yıl 29 Mayıs’ta yapıldığını vurgulayan Yasin Bölükbaşı, “Sporcumuz 14 Mayıs - 3 Haziran 2017 tarihleri arasında 21 gün Nepal’de kalacak. Everest’te yüksek rakıma, az oksijene ve düşük hava basıncına alışmak ve yokuş yukarı yürüyüşlerle yüksekliğe çıkmak için uzun süre dağda kalınması gerekiyor. Günde 5 saat yürüyüş yapılacak. 5 bin 364 metredeki Everest Ana Kampı’na kadar çıktıktan sonra yarış günü durmaksızın koşulacak. Parkurunda en yüksek irtifaya ulaşılan yarış olma özelliğine sahip bu yarışta üç kategori var. Ece Vahapoğlu zorlu parkurda 21K yani yarı maraton koşacak.Organizasyona her yıl dünyadan 30’u kadın olmak üzere yaklaşık 100 sporsever katılıyor. Bu sene 34 ülkeden 160 sporcunun katılacağı yarışın yarı maraton kategorisine sadece 9 kişi katılıyor. Hazırlık da, yarış da çok zorlu bir süreç. Ece Vahapoğlu’nun koşacağı Yarı Maraton, 4 bin 571 metre rakımdan 3 bin 440 metreye 6-7 saat sürecek 21 kilometre koşuyu kapsıyor” şeklinde konuştu.

VAHAPOĞLU: "EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

Üç sene önce turist olarak gittiği Nepal’de, Himalayalar’da geçirdiği üç günün etkisi altında kaldığını vurgulayan sunucu yazar Ece Vahapoğlu, “Sadece kısa bir trekking yapıp döndüğüm, çok etkilendiğim bir seyahatti. Enerjisi mistik, doğası muhteşem bu yere tekrar gitmeyi hep istedim. Nasip Everest Maratonu’na katılarak dönmekmiş. En büyük hayalimi ve hedefimi gerçekleştiriyorum” ifadesini kullandı.

14 yıldan beri düzenlenen uluslararası yarışa,Türkiye’den hiç katılım olmadığını vurgulayan Vahapoğlu,”Son yıllarda artan koşu performansım ve içimdeki inanç bu yıl beni yarışa hazır hissettirdi. Böylece 14 yıldır gerçekleşen Everest Maratonu’na kaydı yapılan ilk Türk unvanını da şimdiden almış oldum” diye konuştu.

Everest’te Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Ece Vahapoğlu, “Maratona katılım sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ninşahsına ve bu süreçte katkıları ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu’na teşekkür ederim” dedi.

21 gün boyunca mücadele vereceği Everest Maratonu’nda Ece Vahapoğlu’na bir de kameraman eşlik edecek ve maceranın belgesel filmi çekilecek. Sosyal medya paylaşımları ve belgesel film ile Ece Vahapoğlu ‘Herkes İçin Spor’ farkındalığı oluşturulmasına katkıda bulunacak.