Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında İtalyan ekibi Juventus, yarı final rövanş maçında yarın Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. İtalyan ekibinin ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacağı rövanş mücadelesi, TSİ 21.45'te Juventus Stadı'nda oynanacak.

Yarı finalin diğer rövanş maçı ise iki İspanyol takımı Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yapılacak. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Real Madrid'in Atletico Madrid'e Vicente Calderon'da konuk olacağı mücadele, 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak.Tur atlayan takımların karşılaşacağı final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.