Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Simon Kjaer İtalya'nın ünlü kulübü Milan'ın transfer listesinde.

Serie A ekibi devre arasında da Kjaer'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bu gelişme üzerine Simon Kjaer'in İtalya'ya gitmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Danimarkalı stoperin gidişi, Milan ile masaya oturacağı şeklinde yorumlandı.

Ancak Fenerbahçe yönetimi, henüz kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirtti. Yönetim, futbolcularının da kendilerinin onayı olmadan başka bir kulüple görüşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Simon Kjaer'in Fenerbahçe ile mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kjaer, Türkiye'deki kariyerinde istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Deneyimli stoper, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı. Kjaer, Fenerbahçe'deki ilk sezonunu ise 45 maç ve 2 golle tamamlamıştı.

Çinli iş adamları tarafından kurulan şirket, 800 milyon Euro karşılığında Milan'ın haklarını Berlusconi'den satın almıştı. Yeni yönetimin önümüzdeki sezon transfere önemli bir bütçe ayırması bekleniyor.