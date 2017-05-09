Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in zirvesinde yakaladığı 7 puanlık farkı son iki haftada oynadığı karşılaşmalar sonucu kaybeden Beşiktaş, puan sıralamasında kendisini takip eden Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı istediği sonuçları alamadı. Bu ekiplerle geçen sezon oynadığı karşılaşmalarla, bu sezon arasında 6 puanlık fark olan siyah-beyazlılar, üçüncü yıldız için mücadele verdiği sezonda ise sadece Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da mağlup edebildi. Bu sezon 'büyük ve stresli' karşılaşmaları kaldıramadığı gözlenen Kara Kartal, bu 3 ekibe karşı sadece 7 puan toplayabilirken, tam 11 puan kaybetti.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'A KARŞI DUBLE YAPTI

Oysa geçtiğimiz sezon çok daha farklı ve üstün bir görüntü çizen Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir'e karşı en az bir galibiyet almayı başarmıştı. Şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ı her iki müsabakada da deviren siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye karşı bir galibiyet, bir mağlubiyet almış; Başakşehir'e karşı ise bir beraberlik ve bir galibiyet çıkartarak bu maçlarda hanesine 13 puan yazdırmayı başarmış, sadece 5 puanlık bir kayıp yaşamıştı.

Beşiktaş'ın, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar:

BU SEZON:

Beşiktaş-Başakşehir: 1-1

Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

Beşiktaş Galatasaray: 2-2

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Toplam : 7 puan

GEÇEN SEZON:

Başakşehir-Beşiktaş: 2-2

Beşiktaş-Başakşehir: 2-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-0

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Toplam : 13 puan

İsim farklı, kader aynı!

Fabri, F.Bahçe'ye karşı son saniyede yaptığı yanlış çıkış ile takımını 3 puandan edince eleştirilerin hedefi oldu. Deplasmanda 2-1 kaybedilen Lyon maçında da rakibini çalımlamak isterken gol yiyen İspanyol kalecinin, derbideki hatası da tepki çekti. Beşiktaş'ta yedek bekleyen Tolga Zengin de yediği hatalı gollerle Fabri ile aynı kaderi paylaşıyor. Tolga'nın da 2015 yılında ikisi de 3-1 kaybedilen Sporting Lizbon ve C.Brugge maçlarında kalesinde gördüğü goller hala akıllarda.

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Bu sezon Beşiktaş'ta İspanyol kaleci Fabri'nin kalesine, takım arkadaşları 4 kez gol attı.