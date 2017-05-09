Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısında gösterdiği performansla ligde üst sıralara tırmanma adına önemli adımlar atan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı kaybeden bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, eleştirilerin odağındaki isim oldu. Ligin ikinci yarısında istikrarlı bir kadro yakalayan, sakatlıklar ve cezalı oyuncular dışında değişikliğe gitmeyen Yanal’ın son haftalardaki tercihleri tartışılmaya başladı. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında Okay’ın sakatlanması dışında oyuncu değiştirmeyen Yanal’ın, Kayserispor maçında Okay’ın yokluğunda Medjani’nin yerine Aytaç’ı tercih etmesi ve oyuncunun taraftarın tepkisiyle karşılaşmasının yanı sıra Rodallega’nın da oyundan çıkarken yaptığı hareket eleştiri oklarını Yanal’a çevirdi. İkinci yarıdaki müthiş çıkışla takdir toplayan Yanal’ın takımı sahasında oynadığı son iki maçta 5 puan kaybederek, Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Avrupa kupalarına katılma adına önemli bir avantaj kaybetti.



Trabzonspor içeride vuruldu

Trabzonspor, bu sezon iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekti. Bordo-mavililer, ligde sahasındaki 15 maçta 22, dış sahada ise 26 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligin ilk bölümünde maçlarını oynadığı Avni Aker’de 8 maçta 11, yeni stadı Medical Park Arena’da ise 7 maçta 11 puanı hanesine yazdırdı.

Gökmen Şahin - Trabzon (İHA)