Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbiden 1-1’lik skorla ayrılan Beşiktaş, lig sıralamasında arkasında yer alan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Bu üç takımla da 2’şer kez oynayan Siyah Beyazlılar, Galatasaray'a 1 kez yenildi, Sarı Kırmızılılar'la 1 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe ile oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e karşı üstünlük kuramadı. Şampiyonluk yarışındaki en yakın takipcişi Başakşehir’e 1 kez mağlup olan Siyah Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, Süper Lig'de kendinden sonra gelen üç takımdan 7 puan toplarken, 11 puan kaybetti.

Beşiktaş, şampiyon olarak tamamladığı geçen sezon daha farklı ve üstün bir görüntü çizmişti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir karşında sadece 1 yenilen Beşiktaş, 6 mücadeleden 13 puan toplayıp sadece 5 puan kayıp yaşamıştı.

Siyah beyazlılar 30. Hafta itibari ile topladığı 65 puan ile de geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş bir önceki sezonun 30. haftasını en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde 70 puan ile geçmişti.