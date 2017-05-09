Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Monaco maçı TRT 1 canlı izle ile ilgili detaylar burada... UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasında Juventus ile Monaco karşı karşıya geliyor. İlk maçta Fransız temsilcisi Monaco, evinde ağırladığı İtalyan ekibi Juventus karşısında 2-0 gibi net bir skorla mağlup ayrılmıştı. Rövanş mücadelesini İtalya'da oynayacak olan Monaco, finale adını yazdırmak için Juventus karsısında 3 farklı skorla kazanmak zorunda. Juventus'a ise bir üst tura adını yazdırmak için Monaco karşısında beraberlik de yetiyor. Şampiyonlar Ligi için ilk finalistin belli olacağı Juventus Monaco maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Juventus Monaco maçı ile ilgili detaylar...

JUVENTUS MONACO MAÇNI TRT 1'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DEVLER LİGİ’NDE İLK FİNALİST KİM?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçında bu gece 21.45’te Juventus sahasında Monaco’yu ağırlayacak. İtalyan temsilcisi ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmış ve final yolunda büyük bir avantaj elde etmişti. Maçı TRT 1 naklen yayınlayacak.

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Juventus kendi evinde finale yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta Monaco, Stade Louis II Stadı’nda oynanan mücadelede İtalyan devi Juventus’u ağırladı. Dakika 24’te Higuain ile öne geçen Juventus, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da baskılarını sürdüren Juventus, dakika 59’da bir kere daha Higuain’le golü bularak skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Juventus deplasmanda Monaco’yu 2-0 mağlup ederek İtalya’ya avantajla döndü.

MUHTEMEL 11'LER

JUVENTUS: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain

MONACO: Subasic, Dirar, Jemerson, Glik, Sidibe, Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Mbappe, Falcao