Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Juventus, Monaco'yu evinde ağırlıyor.



Stade Louis II Stadı’nda oynanan ilk maçta, rakibini deplasmanda 2-0 yenen Juventus, maça avantajlı olarak çıkacak. Monaco ise büyük sürprizi gerçekleştirmek için saldıracak.



Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş Juventus-Monaco maçı Salı günü saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT1'de!