Galatasaray yönetimi, beklentilerin altında kalan Sinan Gümüş'le yollarını ayırmaya karar verdi. Yönetim, futbolcusuna gelecek teklifleri değerlendirecek.
Futbola Stuttgart'ın altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Sinan, yalnızca sezonun ilk maçı olan Karabükspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.
Riekerink döneminde fazla forma şansı bulamayan sarı kırmızılı futbolcu, Igor Tudor göre geldikten sonra 18 kişilik kadroya dahi girmekte zorlandı.
Bu sezon ligde 14 maça çıkan Sinan Gümüş, 2 gol atıp 1 asist yaptı. Sinan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçtaysa gol sevinci yaşayamadı.