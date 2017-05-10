Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında güzel işlere imza atıyor. Ancak Fenerbahçe derbisinde futbolu değil, Volkan Demirel ile yaşadığı gerginlik ve parmak hareketi gündem oldu. Brezilyalı oyuncu derbide kendisini iten Fenerbahçe kalecisine hareket yapmış sonrasında Volkan’ın uzattığı elini de iterek tepki göstermişti. 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi için “Hiç bu kadar şanssız bir maç hatırlamıyorum. Nasıl berabere bitti açıklayamam” diyen Talisca, gerilimle ilgili de açıklamada bulundu. Çarpıcı olan ise devre arasında arkadaşmarının söyledikleriydi.

İstanbul’u seviyorum

“Maçta bir gerginlik oldu geride kaldı. Üzerinde durmaya gerek yok” diyen Anderson Talisca “Zaten takım arkadaşlarım devre arasında ‘Sakın tahriklere kapılma. O herkesle kavga eder’ dediler ben de uzak durdum” ifadesini kullandı. Brezilya televizyonu Band TV’ye açıklamalar yapan Talisca, Türkiye Millî Takımı’nda forma giyip giymeyeceğiyle ilgili soruya ise “Bu konuşuluyor. Teklif gelirse önce Tite (Brezilya’nın hocası) ile konuşurum. Sonra da kararımı veririm. Brezilya için oynayamayacaksam Türkiye için oynarım. İstanbul’u seviyorum. Burada yaşamak güzel” diye konuştu.