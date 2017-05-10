Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Psikolojik etki anlamında fikstür önemli. Önce oynamanın hem avantajı hem dezavantajı var. Kazanan adına problem yok ama sonra oynayan adına etkilenme olabilir. Son hafta henüz belli değil. Bu hafta önce Başakşehir sahne alacak. Ardından Fenerbahçe ve son olarak Beşiktaş. Ayrıca Fenerbahçe ile Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası maçlarının olduğunu da hatırlatalım. Sonraki hafta bu defa önce Kartal sahne alıyor ardından Başakşehir ve Fenerbahçe. 33. haftada ise Başakşehir ve Fenerbahçe aynı gün (cumartesi) siyah-beyazlılar ise pazar günü oynuyor.

Süper Lig farklı TFF aynı saatte

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig’de maçların farklı gün ve saatlerde olması yeni bir tartışmaya yol açmıştı. Beşiktaş ve Başakşehir arasındaki puan farkının 30. haftada 2’ye düşmesi, TFF’nin 31, 32 ve 33. haftaların maç programlarını daha önceden açıklamış olması farklı yorumlara sebep oldu.. TFF 1. Lig’de de 33. hafta maçları farklı saatteydi. Federasyon, kulüplerin taleplerini dikkate alıp TFF 1. Lig’deki 33. ve 34. hafta maçlarını aynı saate aldı.

ALMANYA: 33 ve 34. hafta maçları aynı gün aynı saatte

İSPANYA: 37 ve 38. hafta maçları aynı gün aynı saatte

İTALYA: 37 ve 38. hafta maçları aynı gün aynı saatte

FRANSA: 37 ve 38. hafta maçları aynı gün aynı saatte