Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefinden saptıktan sonra Beşiktaş’la berabere kalarak sezonu ikinci bitirme arzusundan da uzaklaşan Fenerbahçe’de, Antalya maçı öncesi kadro krizi yaşanıyor. Fabiano ve Fernandao’nun sezonu kapattığı, Wiel’in kaleminin kırıldığı sarı-lacivertlilerde Şener’in sakatlığı, Josef ile Skrtel’in cezalı olması Dirk Advocaat’ın oyuncu tercihlerini kısıtlıyor. Eksikler bir yana elindeki birçok oyuncunun form durumu da Hollandalı çalıştırıcının kara kara düşünmesine neden oluyor. İsmail, Neustadter, Salih, Ozan ve Stoch’tan memnun olmayan Advocaat’ın elinde sahaya sürebileceği yaklaşık 15 oyuncu kalıyor. Beşiktaş derbisinden sonra bir kez daha mecburi rotasyon yapmak zorunda kalacak kurt hoca boşlukları nasıl kapatacağını düşünüyor.

Topal dönüyor ama...

Cezası sona eren Mehmet Topal’ın bu maçta forma giyebilecek olması Dirk Advocaat’ın yüzünü güldüren tek gelişme. Ancak Josef’in yokluğunda Hollandalının Skrtel boşluğunu Mehmet’le kapatma ihtimali yok. Bu sebeple Kjaer’e mecburen Neustadter eşlik edecek. Advocaat, derbide denediği beklerden de vazgeçecek. İsmail’i kızağa çekecek olan tecrübeli teknik adam Hasan Ali’yi kendi mevkiinde kullanacak, sağ bekte ise bu sefer Ozan Tufan görev yapacak. Dirk Advocaat, hücum hattına da neşter vuracak. Derbide RvP ve Sow’u aynı anda sahaya süren Hollandalı iki oyuncudan birisini yedek soyundurup sol açıkta Aatıf’ı kullanacak. Tüm ihtimalleri masaya yatıran hoca kesin kararını oyuncuların idman performansına göre verecek.