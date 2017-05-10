Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da ilginçlikler devam ediyor. Kasımpaşa maçının ardından Sneijder’i, Bruma’yı topun ağzına koyan ve “Radikal kararlara imza atacağız” mesajı veren sarı-kırmızılı yönetim bir defa daha çark etti. 2 yıldır sınırsız imtiyaz verilen ancak pazar ve pazartesi günü taraftarın önüne atılıp “İşte suçlu” diye gösterilen Sneijder’e tüm faturanın kesilmesi göze alınamadı. Dünkü toplantının ardından Başkan Dursun Özbek Florya’ya gidip, bütün takıma para cezası verdi. Resmi siteden ise “Florya Futbol Yapılanması” başlığıyla bir açıklama yapıldı. Başlığı görenler önce heyecanlandı sonra hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü değişen pek de bir şey yoktu.

Ergün transferde de yetkili

Açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün, Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine atanmıştır. Florya’da Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır. Cenk Ergün’ün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir. Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır” denildi.

> Burhan Can TERZİ