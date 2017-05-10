Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Lukaku'yu transfer etme yarışına Chelsea'nin ardından Manchester United da katıldI. United menajeri Jose Mourinho’nun Zlatan ıbrahimovic'in sakatlanmasının ardından Belçikalı forvetin transferi için yönetime direktif verdiği belirtiliyor.

İddialar United yönetiminin lukaku için 90 milyon Euro’dan fazla bonservis bedelini gözden çıkardığı yolunda. Diego Costa'nın büyük olasılıkla Çin'e gideceği Chelsea de golcü oyuncu ile yakından ilgileniyor.

2 sezon önce 28 milyon Sterlin karşılığında Chelsea'den ayrılıp; Everton'a transfer olan Lukaku, Premier Lig'de gol krallığı yarışının halen zirvesinde bulunuyor. Lukaku'nun 24 gol var.