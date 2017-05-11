Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50. yıl hazırlığı ve yapılanması içinde bulunan Trabzonspor’da kim derdi ki “Devre arasında alınacak bir oyuncu kulübün rol modeli olacak.” Oldu. O isim; Olcay Şahan… Beşiktaş’ta istenilen performansı gösteremediği için önce fazla şans bulamadı, ardından Trabzonspor’dan gelen teklife önce soğuk sonra sıcak baktı, imzayı attı. Bazı oyuncular gibi “Aldığım paraya bakarım” diyerek kulübede oturmayı tercih etmedi. Evet, belki Trabzonspor’a transferinin perde arkasında başka hesaplar (Mehmet Ekici ve F.Bahçe olayı) vardı ama biz odak noktamız Olcay Şahan’da kalalım…

Arayışlar sürüyor

Ocak ayında gelip şubat ayında takıma ve şehre uyum sağlayan, ortamı benimseyip sorumluluk bilinci içinde olan bir futbolcudan, millî değerden bahsediyoruz. Takıma pozitif enerji veren, maliyeti düşük olan (Bonservisi 200 bin avro) Olcay’ın enerjisi, hırsı hem yönetimden hem de teknik ekipten çok büyük takdir gördü. Ki, Yusuf Yazıcı’nın (oda arkadaşı) kazanılmasında da payı büyüktü. Ve yeni sezonun transfer ölçüsünde de Olcay kriterleri gösterildi. Evet böyle bir oyuncuyu bulmak zor ama istek ve dilek öyle. Transfer çalışmaları da o yönde.