Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de cumartesi çok önemli bir gün. Hele de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor adına… Toplam takım değeri 13 milyon avro olan, 29 oyuncuya ve 26 yaş ortalamasına sahip Doğu ekibi, evinde Boluspor ile karşılaşacak. Kendi işini kendisi görmesi gerekirse galip geldiği takdirde rakiplerin maçlarına bakmadan Süper Lig biletini direkt alacak. Olası beraberlik ve yenilgi halinde ise takipçilerinin sonuçlarına bakacak. Ve o günün tarih açısından bir diğer önemi ise kapılarını 1970 yılında futbol müsabakalarına açan emektar Malatya İnönü Stadı, Boluspor müsabakasıyla birlikte futbola veda edecek.

ESKİŞEHİR

Öğrenci ve futbol şehri olan millî maçta çok iyi bir izlenim bırakan Eskişehir, Süper Lig hayali kuruyor. Hem de öngörü ustası Mustafa Denizli yönetiminde. Sezona Alpay Özalan ile başlayan yarı yolda takımı Mustafa Denizli’ye teslim eden Es-Es, evinde Gaziantep Büyükşehir ile karşılaşacak. İlk iki umutları için mutlak kazanması gereken Eskişehir, rakiplerin puan kaybını bekleyecek ve şansını son maça taşıyacak. Rakiplerin kazanması hâlinde ise Play Off’tan Süper Lig vizesi arayacak.

SİVAS

“Teknik direktör” istikrarsızlığına rağmen, kadro kalitesi ve tecrübesini ortaya koyan Sivasspor da Yeni Malatya gibi potada. Osman Özköylü ile startı veren ardından Mesut Bakkal’a bayrağı teslim eden Yiğido mutlu sona Samet Aybaba ile ulaşmaya yakın. Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, kazandığı takdirde ikili averajda takipçisi Eskişehir’e üstün olduğu için Süper Lig biletini alacak. Yiğidolar 1 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig vizyonuna çıkacak.