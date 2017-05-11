Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMOK Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı için, “Türkiye, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahibi yapmayı hak eden bir ülke” dedi. Ülkelerin bu tip organizasyonlara aday olması için sahip olması gereken kriterlere dikkat çeken Arat “Aday ülkenin önce kendine güvenmesi gerekir. Türkiye her anlamda kendine güveniyor. ‘Tesislerim var’ diyor, ‘altyapım hazır’ diyor, ‘ekonomim müsait’ diyor, dolasıyla Türkiye bu tip organizasyonlara aday olmayı da kazanmayı da fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.

Politik oyunlara dikkat!

Finalde Tokyo’ya kaybettiğimiz İstanbul 2020 Olimpiyatları’nı örnekleyen TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat “Tokyo’ya siyasi oyunlar sebebi ile kaybettik. Ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik durumlar ve başka faktörler devreye girdi. Hâlbuki, İstanbul bunu hak etmişti. Umarım EURO 2024’ü Türkiye kazanır” dedi. Değil Almanya rakip kim olursa olsun Türkiye’nin bugün dünyada önemli bir futbol ülkesi olduğuna vurgu yapan Arat “Türkiye bu tip bir organizasyonu kesinlikle yapabilir çünkü daha önce yapan ülkelere baktığımız zaman çok gerimizde olan ülkeler de var. Umarım gene politik bir tercih olmaz. Türkiye olarak sıkıntı çektiğimiz şeyler Avrupa’da politik tercihlerin aleyhimizde kullanılması. Nitekim yine ‘insan hakları’ dayatmasında bulunuyorlar. Bunu olimpiyatlarda yaşadık, futbolda yaşanmaması için kendimizi çok iyi anlatıp safları sıklaştırmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’a büyük haksızlık yapılıyor

Hasan Arat, nefes nefese geçen lig yarışı için “Beşiktaş şampiyonluğu hak etti ama 4 maçı da iyi bitirmesi lazım” dedi. Fenerbahçe beraberliği için “kaza” değerlendirmesinde bulunan Arat, “Kazaya yanlış karar sebep oldu. Beşiktaş’ın kendi kalesine attığı gol öncesi kaleci Fabri’ye, Emenike’nin faulü var ve görülmedi. Beşiktaş haksız 2 puan kaybetti, hakları korumalı” dedi. M Başakşehirli oyunculara verilen cezaların düşürülmesi ve Talisca’nın PFDK’ya sevkini de değerlendiren Arat “Spor camiası bu kararların yanlışlığını biliyor. Fenerbahçe maçındaki o faul ile kaybettiğimiz puanın arkasından Talisca’ya ceza gelirse bu daha büyük haksızlık olur. Beşiktaş bunu hak etmiyor” diye konuştu. Beşiktaş ve başkanlık ile ilgili soruya ise Arat “Bir sivil toplum örgütünde görev alırsam bu, Beşiktaş’tan başkası olmaz” cevabını verdi.