Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaylı bir Fenerbahçe derbisini daha geride bırakan ve hem puan olarak hem de psikolojik olarak etkilenen Beşiktaş çok yönlü bir hazırlık içerisinde. Öncelikli hazırlık ve üzerinde durulan konu derbide Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e yaptığı parmak hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Anderson Talisca… Başkan Fikret Orman, federasyona savunmayı bizzat kendisi yapmak istediğini bildirdi ama talimatlar bunun mümkün olmadığını gösterdi. Yönetim de sağlam bir savunma için çalışıyor. Dikkat çekici nokta kaleci Volkan Demirel’in pozisyon öncesindeki tahrik edici (iten) hareketi.

Bursa maçına bakın

Ve geçelim takımdaki duruma. Ligde 2 puan önde bulunan siyah-beyazlılar, pazartesi günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik ekip de takımın moralini yüksek seviyede tutmaya çalışıyor. Şenol Güneş ve ekibinin üzerinde durduğu en önemli olay ise Anderson Talisca’nın ceza durumuna göre şekillenecek olan kadro yapısı. Herhangi bir ceza çıkmazsa mesele yok ama muhtemel cezada Talisca’nın boşluğunu kim dolduracak? T planı hazır. Talisca yoksa, Tolgay var. Güneş ve kurmayları Talisca’nın yerine Oğuzhan’ı çekip geride de Tolgay Arslan’ı oynatmayı düşünüyor.