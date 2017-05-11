Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Kadıköy geleneğini derbilerde sürdürse de her rakibin korkulu rüyası haline gelen Saracoğlu Stadı’nda bu sezon beklentileri karşılamaktan fazlasıyla uzak kaldı. Konu iç saha performansı olduğunda son yılların en iyisi olan sarı-lacivertliler, bu sefer tam anlamıyla dibe vurdu. Kadıköy’de 47 maçlık yenilmezlik rekoru olan, Trabzonspor’a 1997’den, Galatasaray’a 1999’dan, Beşiktaş’a 2005’ten beri evinde maç kaybetmeyen Fenerbahçe bu sezon içerde oynadığı 15 maçta ancak 8 galibiyet alabildi. Evinde 5 beraberlik, 2 de yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekibin iç sahada kazanma yüzdesi 53.3 oldu. Kadıköy’deki ilk maçında Kayserispor’la 3-3’lük berabere kalarak taraftarlarına büyük bir şok yaşatan Fenerbahçe için bu sonucun fırtınanın habercisi olduğunu kimse düşünememişti ki, hemen ardından Bursa yenilgisi geldi.

Acaba Advocaat haklı mı?

Alanyaspor’un beraberlik çıkardığı Kadıköy’den Beşiktaş, Adana, Kasımpaşa da 1 puanla ayrıldı. Aykut Kocaman’ın Konyaspor’u ise Kadıköy’de bu sezon zafer yaşayan ikinci takım oldu. 15 maç sonunda 29 puan toplayarak iç saha performanslarında 4. sırada kalan Fenerbahçe kalan iki maçını kazansa da son yıllardaki performansını mumla arayacak. Sezon başından beri taraftar desteğinin yetersiz olduğundan yakınan Dirk Advocaat, tribünlerin sadece büyük maçlarda dolmasıyla başarının gelmeyeceğini savunuyordu. Takımın rotaya koyduğu performans yetersiz olsa da Hollandalı hocanın çok da haksız olmadığı görüldü. Zira 2010-11’de 50 bin olan seyirci ortalaması bu sezon 17 bin 500’e düşerek Kadıköy’de son yılların en boş tribünlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. > M. Emin Uluç