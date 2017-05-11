Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Florya’ya giderek bütün futbolculara cezası vermişti. Fakat sarı-kırmızılı yönetim, bu cezaları uygulamaya koyamadı ve karardan vazgeçmek zorunda kaldı. Başkan Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi katıldığı canlı yayında “Futbolculara borç var mı” sorusunu “Borç yiğidin kamçısıdır” diyerek cevaplamış ve oyuncuların alacaklarının ödenmediğini itiraf etmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu konuya önlem olarak da futbolculara her ay borçsuzluk kâğıdı imzalatıyor. İşte tam da bu noktada yönetimin yaptırım gücü kırıldı.

Riske giremediler

Çünkü Galatasaray yönetimi para cezasını devreye soktuğu anda, sarı-kırmızılı futbolcular da imza konusunda rest çekebilir ve bu da Galatasaray’ı çok zor bir yola sokabilir. Borçsuzluk kâğıdı boş kaldığı anda Galatasaray’ın UEFA ile yüz yüze kalma ve ceza alma riski ortaya çıkıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı Başkan Dursun Özbek de önceki gün verdiği kararı askıya aldı. Takımın tamamında organize bir disiplinsizlik olmadığı için de bazı yöneticiler bu kararı en başından onaylamamıştı.

Muslera ve Poldi rahatsız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in takımdaki bütün futbolculara fatura çıkarması bazı isimleri rahatsız etti. Özellikle Muslera ve Podolski’nin bu kararı duymalarının ardından “Anlamsız bir yaptırım” diye görüş bildikleri öğrenildi. > Burhan Can Terzi