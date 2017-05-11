Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla açılacak. Saat 20.00'de oynanacak karşılaşmalarda Kayserispor-Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

13 Mayıs Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

14 Mayıs Pazar:

16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)

15 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)