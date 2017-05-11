Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Etnospor Kültür Festivali Yenikapı miting alanında başladı. Bu yıl 2.’si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Sadece sportif değil, kültürel anlamda değerlerin geleceğe taşınmasıyla ilgili çalışmalar içerisinde yönetimlerimizle beraber yol yürüyoruz. Bu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cirit alanları olsun, geleneksel okçuluk alanları olsun ve birçok spor dalının yapılabilmesi için yerel yönetimimizle iş birliği yapıyoruz. Bu geleneksel spor dallarını uluslar arası bilinirliğe getirmek için çalışıyoruz. Ülkemizde olimpik branşların özellikle futbolun icra edildiğini hepimiz biliyoruz. Bunlar tabi ki önemli. Kulüplerimizin geleneksel spor dallarına daha fazla ilgi göstermeleri için onları daha fazla yönelmeleri yolunda adımlar atıyoruz. Bunla beraber okçuluğun, geleneksek okçuluğun, ciritin görsel anlamdaki çekiciliğini de en iyi şekilde kullanmamız gerekir. Erzurum ciritin ana vatanı. Ama iyi takımlardan biri Uşak’tır. Bu anlamda destekleyeceği çalışmalar yapacağız. Malzeme desteğinde de bulunacağız. Kulüplerimiz ve sporcularımızın bunları en iyi şekilde muhafaza etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Bu aktiviteler sporla beraber geleceğe gidecektir”

Etnospor’un sadece spor değil, kültürel de bir aktivite de olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Bu aktiviteler sporla beraber geleceğe gidecektir. Burada farklı yemeklerde var. Bu hep beraber yapılması gereken bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep dediği gibi geleneklerimizden köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyüşümüzü kuvvetli bir şekilde olması için 2023, 2053 ve 2073 hedeflerimize sağlam temeller üzerinde gidebilmek için buradaki çalışmalarında en iyi şekilde hayat bulması gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.