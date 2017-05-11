Bundesliga'da Bayern Münih ile bu sezon şampiyonluk kupası kaldıran Frank Ribery eski günlerini hatırladı. 2005-06'da formasını giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu twitter hesabından sarı-kırmızılı kulüple kazanılan Türkiye Kupası'nı paylaştı ve "12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hhatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti" notunu düştü.
Ribery'den Galatasaray paylaşımı!
11.05.2017 - 15:56 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Frank Ribery, bir dönem Galatasaray forması giydiği günlerden bir anısını paylaştı.
Bundesliga'da Bayern Münih ile bu sezon şampiyonluk kupası kaldıran Frank Ribery eski günlerini hatırladı. 2005-06'da formasını giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu twitter hesabından sarı-kırmızılı kulüple kazanılan Türkiye Kupası'nı paylaştı ve "12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hhatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti" notunu düştü.
Etiketler : Bayern münih,frank ribery,
472509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/472509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig