Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga'da Bayern Münih ile bu sezon şampiyonluk kupası kaldıran Frank Ribery eski günlerini hatırladı. 2005-06'da formasını giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu twitter hesabından sarı-kırmızılı kulüple kazanılan Türkiye Kupası'nı paylaştı ve "12 yıl önce Galatasaray ile Türk Kupasını kazandım. Hhatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak her zaman bir zevkti" notunu düştü.

