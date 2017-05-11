Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Karşi şehrindeki 75 bin Dolar toplam para ödüllü ATP Challenger Turnuvası’nda mücadele veren Cem İlkel, önemli bir geri dönüşe imza atarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. İlkel, maç puanı çevirdiği buluşmada Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov’u 3-6, 7-6, 6-3’le devirdi.

2 saat 22 dakika sonunda uzandığı galibiyetle birlikte dünya sıralamasında ilk 300’e girmeyi garantileyen Cem İlkel, yarı finalde bir diğer Kazak raket Dmitry Popko ile karşı karşıya gelecek. Karşi Challenger’ın 5 numaralı seribaşı ismi Popko, klasmanın 203. basamağında bulunuyor.