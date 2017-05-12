Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona forvet sıkıntısı ile giren ve devre arasında Hugo Rodallega'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir golcü oyuncu daha transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Villarreal'de forma giyen Soldado'nun ismi uzun süredir gündeminde olan bordo-mavili ekipte tanıdık bir isim listeye girdi; Riad Bajic… Trabzonspor'un ilgilendiği Bosnalı oyuncu için teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Gelişime açık ve fırsatçı bir golcü" şeklinde rapor sunduğu bildirilirken, Galatasaray'ın da oyuncuyla flört etmesi nedeniyle Konyaspor'un yüksek bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyelerinde olan ve 2018 Mayıs'a kadar mukavelesi bulunan oyuncu için Karadeniz temsilcisinin Konyaspor'a takas önerisinde de bulunabileceği kulislerde konuşuluyor.