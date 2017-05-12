Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belinde ağrılar bulunan Slovak oyuncunun kas spazmı geçirdiği bildirildi. Ersun Yanal, Adana maçında Durica'yı oynatamaması durumunda Uğur Demirok'un da cezalı olması nedeniyle savunmada Medjani-Mustafa Akbaş ikilisine görev vermesi bekleniyor

Ersun Yanal'a tam destek

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, son 2 haftada aldıkları sonuçların ardından eleştirilen teknik direktörleri Ersun Yanal'a haksızlık yapıldığını söyledi. Kaybedilen puanları yol kazası olarak değerlendiren Meriç, "Üst üste galibiyetler alarak buralara gelmiştik. Puan kayıplarını bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Ligi en iyi seviyede bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Ersun hocamızın performansına kimse bir şey söyleyemez. Sonuna kadar da arkasındayız" yorumunu yaptı.