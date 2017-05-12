Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, ligin son 2 haftasında aldıkları sonuçların ardından eleştirilen bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal’a haksızlık yapıldığını söyledi. Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında kaybettikleri puanları yol kazası olarak değerlendirdiklerini söyleyen Meriç “Kazanabileceğimiz maçlardı. Takımımız bu değil, yorgunluk vardı. Üst üste galibiyetler alarak buralara gelmiştik. Puan kayıplarını bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Ersun Yanal’ın performansına kimse bir şey söyleyemez. İkinci yarıda Bursaspor maçıyla başlayan periyotta Ersun Hoca’nın müthiş bir başarısı var. Sonuna kadar da arkasındayız. Ersun Hoca’yı eleştirenler haksızlık yapıyor” değerlendirmesini yaptı.

Seneye şampiyonluk için

Ligin ikinci yarısında topladıkları puanlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldiklerini, son 2 haftada kaybettikleri 5 puanın bu hedeflerinden kendilerini döndüremeyeceğini vurgulayan Meriç “Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu, ligde en iyi dereceyi yaparak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçı da kazanacağımıza inanıyoruz. Takımımızın bütün motivasyonu bu yönde” dedi. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Meriç “Geniş, alternatifli bir kadromuz olacak. Süreci iyi yöneteceğiz. Direkt oynayacak, takıma katkı sağlayacak transferlerle şampiyonluğa oynayacağız. Yapacağımız transferlerle daha da güçlü bir şekilde sezona başlayacağız” ifadelerini kullandı.