Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün yayıncı kuruluşta önemli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçında sonra yaşananları anlatarak sözlerine başlayan Özbek “Benim tarzım değil soyunma odasına inmek. Sporcuların antrenörlerin olduğu onların hâkim olduğu bir mekân. Kasımpaşa maçında beklediğimiz bir oyun olmadı. O üzüntü ile birlikte, o ailenin bir parçası, kulübün başkanı olarak üzüntülerimi antrenörle, oyuncularla paylaşmayı düşündüm. Kaptan Selçuk’a önümüzdeki 4 maçın ne kadar önemli olduğunu anlattım. Bir an evvel bu kaotik durumdan çıkılması için kaptana bir iki çift sözüm vardı, onu söyledim” dedi. Özbek Tudor konusunda ise flaş açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı başkan Hırvat hocayla kesin olarak yola devam edeceklerini söyledi.

Ergün yurt dışında

Dursun Özbek “Igor Tudor ile seneye de devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 maçın sonucu ne olursa olsun kesin olarak devam edeceğiz” açıklaması yaptı. Moderatörün ısrarla “Pamuk ipliğine mi bağlı yoksa halatla mı bağlı bu konudaki kararınız ne” sorusu üzerine de net bir şekilde “Kararımız kesin” dedi. Bütün futbolculara verilen ama uygulamaya koyulmayan cezalara ilgili de konuşan Özbek “Ödül olduğu gibi ceza da var. Biz bir hedef koymuştuk, o hedeften uzaklaştık. Bursa maçıyla ikinci bir hedefimiz var. Bunu görmek için önümüzdeki 4 haftayı görmemiz lazım” diyerek henüz yaptırım uygulanmadığını itiraf etti. “Yeni sezon öncesi 6-7 transfer yapacağız” diyen Galatasaray Başkanı, “Cenk Ergün şu anda yurt dışında. Önemli bir golcü arıyoruz” diye konuştu.

Sneijder gayet iyi

Sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konulardan biri Dursun Özbek’in Sneijder ile ilgili söyleyecekleriydi. Başkan Hollandalı için “Marka bir futbolcu, yıldız bir oyuncu ve bir sene daha sözleşmesi var. Daha ligi bitirmedik. Elbette ki kadromuzdaki yıldız oyuncularımızla devam etmek isteriz. Sneijder gayet de iyi oynuyor” dedi.

Cavanda’yı Riekerink istedi

Geçmişte hatalar yaptıklarını kabul eden Dursun Özbek, Serdar Aziz transferinin hata olmadığını söyledi. Cavanda konusunda ise topu eski Teknik Direktör Riekerink’e attı: Cavanda için Riekerink çok ısrar etti. Belçika’dan tanıyordu, bize faydalı olacağını düşündü. Onun yorumu esastı.