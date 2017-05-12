Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında Bursapor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba sevinci yaşanıyor.

Tedavisi tamamlanan Kanadalı oyuncu takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlattığı gözlenen Atiba, Bursaspor maçında forma giyebilecek.

Tedavisi süren Tolgay Arslan ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Durumunun iyiye gittiği öğrenilen Tolgay'ın da Bursaspor maçında görev yapması bekleniyor.

Hafta başından buyana ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Demba Ba'nın durumu düzeldi. Senagalli golcü çalışmanın tamamına katıldı.

Taktik çalışmaların yapıldığı antrenman, şut denemeleri ile sona erdi. Cenk, Aboubakar ve Oğuzhan isabetli şutları ile öne çıkan isimler oldu.

Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Albayrak, antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle biraraya geldi. Takımla birlikte kahvaltı yapan Orman ve Albayrak, Bursaspor maçı öncesi oyunculara moral verdi.