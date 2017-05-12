Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk iki maçı 78-70 ve 73-67'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi, bu müsabakadan da galibiyetle ayrılması durumda şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlanması halinde ise serinin dördüncü maçı 14 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak.

İlk dört mücadelede bir takımın üç galibiyete ulaşamaması durumunda şampiyonun belli olacağı serinin beşinci ve son karşılaşması, 17 Mayıs Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.