Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 20. dakikada (Kendi kalesine) Csonka attı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden izledi.

Millilerimiz, yarı finalde İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile eşleşecek. İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti 13 Nisan Cumartesi günü TSİ 13.00'te Velika Gorica Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları ise 16 Nisan Salı günü oynanacak.

U17 Millilerimiz, Macaristan'ı eleyip yarı finale yükselerek, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı.

U17 Milli Takımımız, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti.

Stat: Velika Gorca

Hakemler: Donatas Rumsas (Litvanya), Paul Robinson (Kuzey İrlanda), Aleksei Vorontsov (Rusya) Dominik Ouschan (Avusturya)

Macaristan: 1- Ásványi, 2- Kovács, 3- Majnovics, 4- Opavszky, 6- Szoboszlai (K), 7- Szereto, 8- Csonka, 10- Schön (Dk. 64, 20- Kiss), 11- Bencze, 14- Mocsi, 19- Torvund (Dk71, 21- Timári).

Yedekler: 22- Oroszi, 9- Szendrei, 15- Bolla, 17- Csoboth, 23- Arday.

Türkiye: 1- Berke Özer, 2- Ramazan Emirhan Civelek, 5- Ozan Muhammed Kabak, 7- Recep Gül (K), 8- Kerem Atakan Kesgin, 9- Malik Karaahmet (Dk. 62, 3- Ali Göçmen), 10- Atalay Babacan, 11- Yunus Akgün (Dk. 77, 16- Egehan Gök), 13- Berk Çetin (Dk. 66, 14- Umut Güneş), 15- Berkehan Biçer, 18- Hasan Ali Adıgüzel.

Yedekler: 12- Ozan Can Oruç, 4- Abdussamed Karnuçu, , 17- Enes İslam İlkin.

Gol: Dk. 20 (Kendi kalesine) Csonka (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Csonka, Dk. 32 Schön, Dk. 52 Majnovics, Dk. 60 Szoboszlai (Macaristan), Dk. 46 Hasan Ali Adıgüzel (Türkiye)