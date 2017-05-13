Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Tudor'la yıldızı barışmayan Wesley Sneijder'in Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu... Başkan Dursun Özbek, kameralar karşısında "Sneijder'den memnunuz" dese de sarı-kırmızılı yönetim bu sezonki başarısızlıkta en büyük faturayı Hollandalı 10 numaraya kesti. Sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır'' maddesi bulunan Sneijder'e, transfer döneminde bu parayı veren takım çıktığı takdirde, gitmesine izin verilecek. Galatasaray'da maç başı ücretiyle birlikte 5 milyon Euro'dan fazla kazanan yıldız oyuncu için kulübe gelen herhangi bir teklif yok. Eşi Yolanthe'nin memleketi İbiza'da ticarete atılan Hollandalı yıldız ise İstanbul'da yaşamaktan mutlu ve İbiza'ya ulaşımı sıkıntıya gireceği için Çin ve ABD ihtimalllerine şu an soğuk bakıyor. Taraftarı daha fazla karşısına almak istemeyen Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Sneijder meselesinde oyuncuya baskı yapmama kararı aldı. Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda vereceği karara göre durumu belli olacak.

10'un iki yüzü!

Sneijder bu sezon ligde 3 gol atıp, 13 asist yaptı. Hollandalı, skora 16 kez etki etti ancak bunu sadece 9 maçta başardı. Yıldız oyuncu, ligde forma giydiği 15 karşılaşmada ise skora hiç katkı yapamadı. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı derbilerde sıfır çeken Sneijder, ayrıca sakatlık ve kart cezası yüzünden 6 maçta da takımını yalnız bıraktı.