Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası’nda finalde Macar Balint Lam’ı yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, “2020’ye kadar seferberlik ilan ettim. Önümüzdeki 3 Avrupa ve 3 Dünya Şampiyonası’nı da kazanarak, altın madalya sayısını Avrupa’da 10’a, dünyada 5’e çıkarmak ve bunu Tokyo’da olimpiyat altını ile noktalamak istiyorum” dedi. Gazetecileri evinde kahvaltıya davet eden milli güreşçi, ev işlerindeki maharetini de bulaşık, temizlik ve bahçe işleri ile gösterdi. Kayaalp, Avrupa’da üst üste 8 final yapmanın çok zor olduğunu belirtirken, “Yıllarca her başarıdan sonra yenisini için daha çok çalıştım, hep Avrupa, Dünya, Olimpiyat birincilerini yenerek şampiyon oldum. Tam 7. Avrupa şampiyonluğu bu, artık hedefteyiz. Rakipler bize göre taktik geliştiriyor. 2020’de boynuma inşallah altın madalyayı takacağım” diye konuştu.

Lopez gelse fark etmez

Annesi Sevgi Kayaalp’in, “Şu Lopez’i yenmeden Rıza’yı evlendirmem” sözünün hatırlatılması üzerine Kayaalp, “O işin espri boyutu. Belki seneye evleniriz. Tabii ki annemin en çok istediği şey olimpiyat şampiyonu olduktan sonra evlenmem. Lopez konusu bu yüzden önemli. Kilomu 120’den 130’a ondan dolayı çıkarttım. Rakiplerime karşı 8-10 kilo eksik güreşmek zorunda kaldım. Zaten boy olarak da en kısasıyım. Eğer kilo yükselmeseydim Lopez’i konuşmayacaktık. Sonuçta en iyiyi yenmeden şampiyon olunmuyor” dedi. Geçirdiği sakatlık hakkında da bilgi veren Kayaalp, “Ben çok çalışmaktan sakatlanan biriyim, omzumda yırtık da bu yüzden oldu, 1.5 ay antrenman yapamadım, vücudumda hamlık oldu ve form düşüklüğü yaşadım. Son 3-4 gün kala toparladım ve finalde bocaladım ama sonuç önemli” dedi.