Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’yla imzalanan FFP anlaşması nedeniyle transferde önceliği kiralık oyunculara veren Fenerbahçe elinde tutmak istediği Jeremain Lens ve Moussa Sow’dan olumlu cevap aldı. Fenerbahçe, Sunderland’le uzun süredir sürdürdüğü pazarlıklarda henüz bir gelişme sağlayamazken Lens bonservisini elinde tutan İngiliz ekibine açıkça rest çekti. Ada’ya dönmeyi düşünmediğini belirten Hollandalı yıldız, “Ben Fenerbahçe’de mutluyum. Kendimi buraya ait hissediyorum. Kariyerimi sarı-lacivertli forma altında sürdürmek istiyorum” sözleriyle Sunderland’den kolaylık sağlamasını talep etti.

Bu sevgi aşktan öte

Premier Lig’den düşen İngiliz ekibi, yüksek maliyeti nedeniyle Lens’i elden çıkarma kararı almasına rağmen Fenerbahçe’nin kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Sunderland, oyuncuyu satma yönünde diretse de Fenerbahçe’de kalma arzusundaki oyuncunun başka talibi olmaması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Öte yandan bonservisi Al Ahli’de olan Sow konusunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini belirten Senegalli golcü, yönetime “Bu takıma aşktan öte bir bağlılığım var. Kalmak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım” mesajı iletti. Büyük bir sürpriz olmaması halinde iki oyuncunun da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi. > M.Emin ULUÇ