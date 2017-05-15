Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ekici ile resmi imza için sezonun bitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, bir hamle de sol bek bölgesine yapıyor. Sarılacivertlilerde hedef, Antalyaspor'un başarılı sol beki Sakıb Aytaç... 25 yaşındaki oyuncu için, hem kulübü Antalyaspor'la hem de oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Sakıb için bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'a Aatif'ı önerdiği, Faslı futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sakıb transferi gerçekleşirse, Hasan Ali veya İsmail'den biri gözden çıkarılacak.

Kimdir?

24 Kasım 1991 İzmir doğumlu 25 yaşındaki Sakıb, 1.87 boyunda... Antalyaspor ile kontratı Mayıs 2018'te bitiyor. Bu sezon 24 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. 22 maça ilk 11 başladı. 1 asist yaptı ve 5 sarı kart gördü.