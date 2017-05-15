Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı yönetimin Marsilya’nın golcüsü Bafetimbi Gomis için yoğun uğraş verdiği iddia edildi. Gomis’in bonservisi Swansea’de bulunuyor. 31 yaşındaki Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1’de Marsilya formasıyla tam 18 gol attı, 3 de asisti var. Yayıncı kuruluşun yaptığı haberde, “G.Saray bu transfer için girişimde bulundu. Yeni sezon için takıma ciddi takviyeler yapılacak” denirken eski futbolcu Tümer Metin de, “Ben de Gomis’i G.Saray için duydum” sözlerini kullandı.