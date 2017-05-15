Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - Fenerbahçe ile veda maçlarına çıkan Dirk Advocaat’ın Antalya mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar içten içe yanan ateşi körükledi. Tecrübeli teknik direktörün üstü kapalı eleştirileri hem futbolcuları hem de yönetimi hedef alıyordu. Küçük General’in “Yeterince iyi değiller” sözleriyle işaret ettiği isimler, Salih, İsmail, Ozan ve Stoch oluyordu. “Kadromuzda şu an çok belki var” grubunda ise “Alper, Volkan Şen, Neustadter, Emenike ve Sow” yer alıyordu. Wiel “Oynamak istemeyen”i temsil ediyor, RvP ise, “Yıldıza değil kendini kanıtlamak isteyen oyunculara ihtiyaça var” ifadesiyle taşı kafasına yiyordu. Yönetime verdiği raporda, “Yeterince iyi olmayanlarla yollar ayrılmalı. Bu konuda net olmalısınız yoksa aynı şeyler yaşanır” vurgusu yapan Advocaat, ayrıca, transfer politikasında da menajerlerden scout’lara geçiş yapılmasının şart olduğunu belirterek yönetiminin yanlış içinde olduğunun altını çizdi.



9 ay aciz kaldın!..

Tabii Advocaat’ın bu çıkışı karşılıksız kalmadı. Yönetim de kötü gidişatın baş sorumlusunun kendinden başka herkesi eleştiren hoca olduğunu öne sürdü. Sarı-lacivertli kurmaylar, Advocaat’ın işinin teşhis ve tedavi olduğunu belirtirken “Ancak 9 aylık görevi süreci boyunca çözüm üretmekten aciz kaldı. Gelirken şartları biliyordu. Kadro belliydi. Maalesef işin eleştiri boyutundan öteye geçemedi. Bunu denemedi bile” sözleriyle Hollandalıya yüklendi. Futbolcu grubu da yönetimin bu tepkisine destek vererek Advocaat’ın sorumluluktan kaçtığını savundu. Kurt hocanın, antrenmanlarda sadece bir tek formasyon üzerinde durduğunu ifade eden oyuncular “Sürekli aynı şeyi çalışıyoruz. Farklı bir taktik yok” diyerek Advocaat’ın B planı üretememesinde yakındı. Oyuncular ayrıca her kayıptan sonra hocanın kendilerini suçlamasından rahatsız oluğuna da dikkat çekerek “Oyuncusuna güvenmeyen bir hocayla başarı de gelmez” değerlendirmesi yaptı.



Rotasyon var

Tek umudu Türkiye Kupası olan Fenerbahçe’de çarşamba Kadıköy’de Başakşehir’le oynanacak yarı final rövanşında rotasyon olacak. Dirk Advocaat Salih, Ozan, Neustädter, Sow ve Emenike’yi kızağa çekecek. Cezaları biten Josef ve Skrtel’in yanı sıra Aatıf ile RvP ilk 11’e girecek.



Başkan UEFA’ya gidiyor

Aziz Yıldırım bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmek üzere İsviçre’ye gidecek. Aziz Yıldırım, Ceferin’e kur farkındaki artış sebebiyle yaşanan sıkıntıları anlatacak. Görüşmede UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı’nın da hazır olması bekleniyor.



Ozan yine şişti

Fazla kilolarıyla gündem olduktan sonra sıkı bir diyete giren Ozan Tufan’ın formu kısa sürdü. Fit bir görüntüye kavuşmasının ardından kendini bırakan Ozan 89 kiloya kadar çıktı. Yönetim 10 kilo fazlası olan Ozan’a “Bu son şansın. Kendini toparla” uyarısı yaptı.



Fener’in Lens’i düştü

Sezonun ilk yarısında fırtına gibi esen Jeremain Lens, ikinci yarıda kayboldu. İlk yarıda forma giydiği 10 maçta 2 gol, 7 asistlik performans sergileyen Hollandalı yıldız, ikinci yarıda görev aldığı 8 karşılaşmada 1 gol, 1 asistte kaldı. En son asistini 5 Nisan’da yapan, son golünü 9 Nisan’da kaydeden Lens, o tarihten bu yana kayıpları oynuyor.