Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Arena Stadı'na gelen İngiliz scout ekibi ilk 11'de oyuna başlayan Portekizli futbolcu hakkında sık sık not tuttu. Scout ekibinin Bruma hakkında Manchester City'li yöneticilere kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi. Manchester City'nin 3 aydan beri Portekizli starı transfer listesine aldığı ve gelecek sezonki transfer hamlelerinde Bruma'nın da yer aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.