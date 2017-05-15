Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Haber'e konuşan Van der Wiel'in açıklamaları şöyle:



"Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Ben iyi niyetle buraya geldim. Birkaç ay sonra Ümit Akbulut'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti, güvendim o insana. Hatta birlikte bir okula gittik ve küçük çocuklarla buluştuk. Bana güvence verdi.

Daha sonra organizasyon yapacağız diye benden para istedi. 4 ay içinde sürekli para istedi. En son 4,5 milyon dolara kadar para verdim. Sonra ona dedim ki; 'Ne oldu bizim organizasyonlar?' Bu soruyu sorduğumda '600 bin dolar daha verilmezse bu verdiğin paraları unut, burası Türkiye hiçbir şey yapamazsın' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında böyle dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler.

Ben burada hem futbol oynamayı hem de yatırım yapmayı istedim. Maalesef böyle kötü bir insanla tanıştım. Boksör Floyd ve Justin Bieber'i getireceğini söyledi. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum. Tek ümidim ve güvendiğim onlar. Bu tarz dolandırıcıları sadece Türk adaleti durdurabilir."

Van Der Wiel avukatıyla birlikte Asayiş Şube'ye başvurdu.

