Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

Geçen sezonun başında Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Şenol Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Spor Toto Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Şenol Güneş ile ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ligde geçen sezonu şampiyonlukla tamamladı.

100 LİG MAÇINDA 13 GOL, 29 ASİST

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Daha önce 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Beşiktaş'ın başarısı için ter döken Quaresma; Al Ahli ve Porto serüvenlerinin ardından yeniden siyah-beyazlılara dönmüştü.

Beşiktaş formasıyla 99 lig maçına çıkan Quaresma, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.