Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde bundan önce son olarak 8 Nisan'da Trabzonspor deplasmanında fileleri sarsan Cenk Tosun, Bursa'da oyuna girdikten 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı. 63. dakikasında oyuna girdiği Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının 65. dakikasında kaleci Harun Tekin'i mağlup eden milli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 18'e yükseltti.

ABOUBAKAR'DAN 6 GOL VE 2 ASİST

Cenk Tosun ayrıca Bursaspor maçlarındaki başarılı istatistiğini de sürdürdü. Beşiktaşlı forvet, Bursaspor'a karşı oynadığı 9. lig maçında 7. golünü attı.

Öte yandan Cenk Tosun'un golünün pasını veren ve son dakikalarda ağları havalandıran Vincent Aboubakar, ligde oynadığı son 7 maçta 8 gole katkı yaptı. Kamerunlu santrfor bu süreçte 6 gol ve 2 asistle oynadı.