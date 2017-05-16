Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray'ın efsaneleri ile Erdal Keser'den Tarık Hoçiç'e, Prekazi'den Ujfalusi'ye, Arif Kocabıyık'tan Necati Ateş'e, Mapeza’dan Riera’ya yakın dönemin yıldızları Galatasaray Bayramı'nda bir araya gelecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Galatasaray Futbol Takımı'nın idmanının ardından toplu fotoğraf çekimi yapılacak.

Efsane oyuncular saat 13:00'te iki farklı takım oluşturacak ve 17'şer dakikalık iki devre halinde bir gösteri maçı gerçekleşecek. 1996-2000 kadrosu UEFA Kupası ile özdeşleşen beyaz formayla sahaya çıkacak; diğer efsaneler ise Süper Kupa kazanıldığında giyilen çubuklu formayla mücadele edecek.

Gösteri maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde barbekü partisi düzenlenecek.

4 canlı yayın noktasının kurulacağı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından 2000 yılında Galatasaray Başkanı olan Faruk Süren’e ve ilk olarak 1996-2000 döneminde Galatasaray’ı çalıştıran Türkiye’nin en çok kupa kazanan teknik direktörü Fatih Terim'e plaket takdim edilecek.