Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aulas; "Alex ile ilgilenen önemli bir kulüp var ve gitmek istiyor. Bu kulüp, tıpkı Umtiti'nin Barcelona'ya transferinde olduğu gibi taleplerimizi karşılarsa herşeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" dedi.

Aulas, Lacazette ile hangi kulübün ilgilendiği konusunda ise bir açıklama yapmadı. Golcü oyuncunun adı bir süredir Atletico Madrid ve Arsenal ile anılıyor.

Lacazette bu sezon Lyon formasıyla toplam 35 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncunun altyapısından yetiştiği Lyon ile çıktığı 274 maçta 127 golü bulunuyor.